De Girolamo a 'Linea Verde'? Stop M5S: "No a politici trombati"

Fotogramma

Nunzia De Girolamo in Rai? Vade retro. Il sottosegretario M5S agli Affari regionali stamattina ha letto un articolo de 'La Repubblica' con la notizia dell'ex deputata forzista possibile conduttrice di 'Linea Verde Estate' ed è rimasto "basito". Lo scrive lui stesso sulla sua pagina Facebook, e si domanda: "Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell'attuale deputato Pd, Francesco Boccia!)?".

Buffagni ammette di aver poco tempo per guardare la si dice "straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento". Insomma, l'azienda "è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro, criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti...".

L'esponente di governo non se ne capacita: ''Mi chiedo come può una Rai del cambiamento premiare un trombato politico, come la De Girolamo, tra l'altro con un pedigree di livello, visto che è stata in Fi Ncd ed è sposata con Boccia del Pd... Quindi, copre quasi tutto l'arco costituzionale tranne i Cinque stelle... Spero che sia una balla, una cosa falsa. Di certo una riflessione va fatta'', è la sua conclusione.