Di Maio: "Ci auguriamo che Lega non perda testa"

(Foto Fotogramma)

"Ci auguriamo che dopo il caso Siri la Lega non perda la testa". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, aggiungendo "comprendiamo la loro difficoltà di ritrovarsi, dopo nemmeno 10 mesi di legislatura, un proprio sottosegretario indagato per corruzione in un’inchiesta dove c’è anche la mafia, ma questo non giustifica certi atteggiamenti". "Non siamo dei bambini, siamo dei ministri e veniamo pagati per costruire un futuro al Paese, non per lamentarci", conclude il capo politico dei 5Stelle.

"Vi confesso che negli ultimi giorni le provocazioni subite sono state tante, ma il MoVimento 5 Stelle resta disponibile ad andare avanti per altri 4 anni. Con senso di responsabilità e consapevolezza", scrive ancora il capo politico dei 5 Stelle, con un implicito riferimento alle ultime tensioni con l'alleato di governo leghista.

"Senza urlare o sbraitare, senza minacce al mondo, in poche ore, grazie soprattutto al lavoro del presidente Conte, siamo riusciti a salvare la vita a quelle persone e a fare in modo però che ad occuparsene non fosse nuovamente l’Italia, ma l’Europa", sottolinea poi il vicepremier riferendosi ai 36 migranti soccorsi dalla nave Cigala Fulgosi,della marina militare, di cui, come sottolineato dal premier Conte in una nota "Francia, Malta, Lussemburgo e Germania, nel giro di poche ore, hanno dichiarato la disponibilità ad accoglierli, partecipando alle operazioni di redistribuzione". "La giornata di ieri mi auguro faccia riflettere qualcuno - scrive il capo politico dei 5Stelle - . Se quando nasce un problema il tuo primo pensiero non è risolverlo, ma finire sui giornali, allora c’è qualcosa che non va". "In un governo ci si siede al tavolo tutti insieme e si lavora. Per il Paese. Questo ci chiedono gli italiani!", conclude Di Maio.