Di Maio ai genitori di Noemi: "Chiedo scusa a nome dello Stato"

Il vicepremier Luigi Di Maio in visita all'ospedale Santobono di Napoli alla piccola Noemi. Il vicepremier ha donato dei giochi e una bambola alla bambina rimasta ferita e ha avuto un colloquio sincero e informale con la famiglia. “Sono a qui a chiedervi scusa a nome dello Stato perché queste cose non dovrebbero accadere - ha detto Di Maio ai genitori della piccola, raccontano fonti mediche all’Adnkronos -. E vorrei ringraziare anche i medici e le forze dell'ordine per il loro servizio”, ha poi aggiunto il vicepremier.