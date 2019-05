Urne aperte in Sicilia

(Fotogramma)

Nessun apparentamento ufficiale. Nei cinque Comuni siciliani con popolazione superiore ai 15mila abitanti chiamati oggi al voto in occasione del turno di ballottaggio le intese tra i principali azionisti del governo giallo verde, M5S e Lega, se ci saranno, non avranno il bollo dell'ufficialità. Insomma, nessuna indicazione di voto per gli elettori per i pentastellati e leghisti di Sicilia nelle città in cui i due partiti non sono arrivati al ballottaggio.

A Caltanissetta, unico capoluogo interessato dalla tornata elettorale, gli elettori saranno chiamati a scegliere tra il candidato del centrodestra, Michele Giarratana, che al primo turno ha raggiunto il 37,39 per cento delle preferenze, e Roberto Gambino, sostenuto dal M5s, che si è fermato al 19,92 per cento.

Proprio qui la Lega, che al primo turno ha schierato un suo uomo, Oscar Aiello, potrebbe sostenere la corsa dei pentastellati. Gli esponenti del Carroccio, infatti, per tutta la campagna elettorale non hanno fatto mistero delle critiche a Giarratana.

In provincia, a Gela, invece, in corsa ci sono Cristoforo Greco, che al primo turno ha incassato il 36,28 per cento dei consensi, e Giuseppe Spata che si è fermato al 30,57 per cento. E proprio nel grosso centro del Nisseno, che cinque anni fa ha visto la vittoria di Domenico Messinese, sindaco del M5s espulso dal movimento dopo pochi mesi dall'elezione, il turno di ballottaggio può essere la prova generale di quel 'patto del Nazareno' in salsa sicula, sponsorizzato dal leader azzurro, Gianfranco Miccichè.

A sostenere Greco infatti, c'è l'alleanza tra il pezzo di FI vicino al presidente dell'Ars e il Pd, mentre Spata, il candidato della Lega, può contare sull'appoggio di Udc e FdI.

In provincia di Trapani occorrerà procedere al ballottaggio a Castelvetrano, Comune sciolto per mafia e 'patria' dell'ultima primula rossa, Matteo Messina Denaro. Gli elettori qui sono chiamati a scegliere fra Calogero Martire (30,30 per cento al primo turno), sostenuto dalle liste civiche, ed Enzo Alfano (28,49 per cento), il candidato del M5s al quale il vice premier, Luigi Di Maio, giovedì scorso tornato di nuovo in Sicilia ha tirato la volata. Sempre nel Trapanese, si vota a Mazara del Vallo, dove né Salvatore Quinci (31,51 per cento), sostenuto da liste civiche, e né Giorgio Randazzo (24,25 per cento) della Lega, hanno centrato l'obiettivo al primo turno.

Infine, in provincia di Palermo, a Monreale, si sfideranno al secondo turno Alberto Arcidiacono (23,94 per cento), sostenuto da DiventeràBellissima, il movimento del governatore Nello Musumeci, e l'uscente Pietro Capizzi (21,20 per cento). Lo scrutinio avrà inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto, durante le quali saranno pubblicate tre rilevazioni sull'affluenza degli elettori, i cui dati saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23.