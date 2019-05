Salvini: "Auguri alle mamme, non a genitrici 2"

(Fotogramma)

"Auguri a tutte le mamme che sono in questa piazza, a quelle che non ci sono più e a quelle che lo diventeranno, ma non auguri alle 'genitrici due'". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi sul palco a Sanremo durante un'iniziativa elettorale questa mattina, ricordando la ricorrenza della Festa della Mamma. "A Bruxelles - ha aggiunto - ci stanno prospettando come futuro una marmellata mondiale, dove non si capisce niente e dove sì che la mamma è la mamma, ma magari è anche un po' papà e poi il nonno a settant'anni cambia vita. Ma no, lascia che ognuno faccia quello che creda".