Salvini: "Europee saranno un referendum"

(Fotogramma)

"Sarà un referendum non elezioni europee. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo, dove governa la Lega mi sembra la differenza si veda". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Sanremo in piazza per un'iniziativa elettorale in vista delle elezioni del 26 maggio.

Quanto ai migranti, ha spiegato: "Sull'immigrazione abbiamo dimostrato all'Europa che facciamo da soli: mi è costato un tentato processo, respinto, ora stanno provando di nuovo a Catania con il tribunale dei ministri. Glielo dico da questa piazza: 'Signori se volete processarmi fatelo pure, ma non fatemi perdere tempo'. Indagare un ministro perché blocca un barcone per quattro giorni... Ma caz...".

E sul decreto sicurezza bis, non ha dubbi: "Secondo me portare giustizia, sicurezza e disciplina in questo Paese è urgente - ha sottolineato il vicepremier -. Sul Dl sicurezza qualcuno dei 5 Stelle ha detto non serve. Se hanno proposte in più ben venga, ma non sono accettabili i 'No punto' dai colleghi di governo. I signor no non servono". "L'Italia ha bisogno di sì - ha aggiunto Salvini - di cose da fare e non da bloccare. L'unica cosa che voglio bloccare sono i barconi".