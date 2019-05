Madre su Fb: "Mio figlio malmenato al comizio di Salvini"

Il comizio ieri a Settimo Torinese (Fotogramma)

"Mio figlio e la sua ragazza, oggi in piazza a contestare pacificamente e democraticamente il vostro ministro di sto c.... Prima malmenati, poi portati via con la forza da poliziotti in borghese. Davide chiuso in una camionetta, fotosegnalato, messo sotto interrogatorio. Davide tornato a casa da poco, con addosso segni evidenti. Venite adesso, se avete le palle, a dirmi che siamo in democrazia! Fasci di m..., mi fate SCHIFO!". A scriverlo su Facebook è la madre di uno dei ragazzi che ha contestato ieri a Settimo Torinese il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Al post è collegato il video in cui si vedono i due ragazzi portati via, ben presto diventato virale su Facebook.

Rispondendo a uno degli utenti che ha condiviso il post, la donna ha spiegato: "Sono la madre di Davide, il ragazzo che vedete nel video. In risposta a coloro i quali sostengono che doveva starsene a casa, che io non gli avrei dato una buona educazione, che sicuramente mio figlio è un delinquente dei centri sociali, dico solo che vi auguro un giorno di poter essere anche voi così tanto fieri di vostro figlio. Un ragazzo di 18 anni che invece di poltrire sul divano, o di bighellonare senza meta, ha scelto di far sentire la sua voce, di opporsi all'intolleranza, alla violenza, al qualunquismo voluti fortemente da questo ministro dell'odio. Mio figlio era in quella piazza per sua scelta, in autonomia, senza compagni di merenda, né armi o atteggiamenti di sfida. Si è trovato nel mezzo, picchiato, fotosegnalato e sbattuto in una camionetta. Senza aver fatto NULLA. E a testimonianza di quanto scrivo, esistono video girati da persone che erano presenti. Oggi ho testato sulla mia pelle che finché non capita a te non sai veramente cosa vuol dire. Voi pensate come volete, noi continueremo a scendere nelle piazze in difesa di diritti anche vostri".