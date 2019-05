"Nessuna sanzione se si salvano vite in mare"

(Afp)

Nessuna multa a chi salva persone in mare, come invece sostengono alcune fake news. Nel Decreto sicurezza bis, articolo 1, si apprende da fonti del Viminale, è prevista la sanzione per chi, nello svolgimento di operazioni di soccorso in acque internazionali, non rispetta gli obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali, con particolare riferimento alle istruzioni operative delle autorità Sar competenti o di quelle dello Stato di bandiera.

Non sono messi in discussione il dovere e la necessità di salvare vite in mare, come peraltro sottolineato, se mai ce ne fosse bisogno, anche nell’ultima direttiva del Viminale. Le sanzioni sono necessarie anche per contrastare comportamenti che finiscono per alimentare gli affari dei trafficanti di uomini.