Ruspa in legno per Salvini: "Cosa vuoi di più?"

"Una ruspa di legno e una bandiera del Milan, cosa vuoi di più in regalo?". Da Lumezzane, nel Bresciano, Matteo Salvini riceve due doni mentre è sul palco, mostrandoli alla folla. "Hai chiesto il permesso a Bruxelles?", chiede poi a chi glieli ha dati: "Che qui, anche per tagliare un albero, per pulire il torrente, per sistemare una grondaia, devi chiedere il permesso alla Unione europea....".