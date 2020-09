Candiani (Lega): "Senza litigi coi 5S, nessun pericolo per governo"

"Se si lavora e si fanno le cose senza perdere tempo in litigi, bisticci e distinguo che non hanno ragione di esistere non c'è nessun pericolo. C'è un contratto di governo che ci ha vincolato a questo impegno e noi lo stiamo rispettando. Chiediamo lo stesso ai 5 Stelle per i tutti i punti del medesimo programma". Lo ha detto, a Catania, il senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia Stefano Candiani, a margine di un incontro elettorale in vista delle Europee. "Basta litigare - ha aggiunto- ma soprattutto limitiamo la campagna elettorale e continuiamo invece a lavorare come stiamo facendo. Se si vuole perdere tempo - ha concluso Candiani - non è certamente nella parte della Lega questo tipo di atteggiamento".