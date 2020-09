Novità rottamazione-ter

(Fotogramma)

"La Lega ha depositato l'emendamento al dl Crescita che riapre i termini della Rottamazione-ter e del 'saldo e stralcio' al 31 luglio 2019". Lo rende noto il sottosegretario all'Economia e Finanze, Massimo Bitonci. "La riapertura - spiega - prevede che il debitore entro il 31 luglio prossimo dichiari la propria volontà, con le modalità già previste per la Rottamazione-ter, di voler aderire optando per il pagamento in un'unica soluzione al 30 novembre prossimo, ovvero in massimo 17 rate, la prima delle quali sempre al 30 novembre".

"Per allineare i ritardatari o chi, a causa delle festività, non è riuscito a presentare la domanda al 30 aprile scorso, le rate - sottolinea Bitonci - sono state definite in diciassette invece che diciotto e la prima avrà un importo pari al 20 per cento di quanto dovuto e le restanti sempre nella misura del 10 per cento. Sempre al 31 luglio è stata fissata la nuova deadline per la presentazione delle domande di adesione al cosiddetto 'saldo e stralcio'".