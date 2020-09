"Vietato ingresso in acque italiane a Sea Watch3"

Immagine di repertorio (Afp)

"Un eventuale transito della nave Sea Watch 3 nell'area marittima di competenza italiana in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione si configurerebbe necessariamente, quale passaggio non inoffensivo". E' quanto scrive il Viminale in una direttiva indirizzata al capo della Polizia, al comandante dei carabinieri, al comandante della Gdf, alla Capitaneria di porto, al capo di Stato maggiore della Marina Militare e al capo maggiore della Difesa.

In un post su Facebook Matteo Salvini aveva scritto: "Nave di Ong tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti sono, e rimangono, chiusi".

"Le autorità di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l'esecuzione, a partire da ogni possibile forma di diffida e intimazione di divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali agli interessati, in caso di un eventuale avvicinamento dell'imbarcazione in acque di responsabilità italiana", si legge ancora nella direttiva.

Il ministero dell'Interno dispone di vigilare affinché il comandante e la proprietà della nave Sea Watch 3 ''si attengano alle vigenti normative nazionali e internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare e di idoneità tecnica dei mezzi impiegati per la citata attività". In particolare il Viminale sottolinea che ''per ciò che attiene, più direttamente, all'attività di controllo delle frontiere, il cui coordinamento è riconducibile alla diretta responsabilità dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, un eventuale transito della nave Sea Watch 3 nell'area marittima di competenza italiana in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione si configurerebbe necessariamente, quale passaggio non inoffensivo".