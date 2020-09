Auto aziendali, "obiettivo detraibilità Iva 100%"

(FOTOGRAMMA)

"Per aiutare il settore auto, fondamentale per il Pil italiano, confermo l’impegno preso a nome del governo di portare dal 40 al 100% la detraibilità dell’Iva per le auto aziendali, un’operazione da 500 milioni di euro che permetterà il rinnovo del parco auto e, con le maggiori vendite, allo Stato di incassare anche più di prima". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, conferma e rilancia l'impegno già preso lunedì scorso a Verona.