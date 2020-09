Da barman a foto funerali, i mille 'mestieri' di Berlusconi

"Ricordatevi, bisogna crederci sempre. Voi che siete giovani non dovete mai perdere la speranza. Sapete quanti lavori ho fatto quando ero all'università prima di diventare imprenditore? Ho fatto la lista, ben 22 lavori diversi: dal cameriere al barman, al fotografo ai funerali e ai matrimoni, dal cantante al chitarrista... Ho fatto di tutto e poi finalmente ho trovato l'edilizia e ho costruite queste città satellite, davvero belle. Dovete provare e riprovare, non perdete mai la fiducia i voi stessi". Fuori onda di Silvio Berlusconi prima di partecipare a 'Mattino 5' con alcuni ragazzi del pubblico in sala. Il Cav ricorda i tanti lavori fatti prima di diventare un imprenditore edile affermato e un tycoon televisivo.

L'ex premier finisce di parlare e uno 'spettatore' anziano grida: ''E sempre Forza Italia!''. Il leader azzurro replica con un sorriso: ''Cosa vuol fare, 'Forza Cambogia!'".