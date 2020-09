Bernini, 'Cdm non si riunisce più, superato limite decenza'

Anna Maria Bernini

Il Cdm ormai non riesce a riunirsi più. A evidenziarlo Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia che parla di situazione indecente ed esecutivo paralizzato dalla campagna elettorale. "M5S e Lega -sottolinea- remano da mesi uno contro l’altro, e passi; ingaggiano una corsa al rialzo promettendo solo misure elettorali per strappare qualche voto in più ignorando gli interessi del Paese, e passi; hanno ridotto le riunioni di governo a comparsate con all’ordine del giorno solo 'varie ed eventuali', e passi anche questo. Ma se alla vigilia delle elezioni -attacca Bernini- non riescono nemmeno a convocare un consiglio dei ministri per discutere di sicurezza e di welfare, allora si è davvero superato ogni limite di decenza: significa che non esistono più né maggioranza né governo".