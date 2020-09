Assalto a gazebo Lega, ragazza ferita

Immagine di repertorio (Fotogramma)

C'è stata un'aggressione a militanti leghisti a Lecce. La denuncia del responsabile politico provinciale della Lega, il senatore Roberto Marti ai danni di alcuni giovani, impegnati stamane a distribuire materiale elettorale in un gazebo in piazza Sant'Oronzo. Una ragazza minorenne, sostenitrice del Carroccio, è rimasta ferita e si è fatta medicare in ospedale. Martedì a Lecce è prevista la presenza del leader del partito e ministro dell'Interno Matteo Salvini. "In mattinata - ha riferito Marti - abbiamo assistito a scene di violenza gratuita in piena Piazza Sant’Oronzo contro i nostri militanti leghisti: insulti, spinte e distruzione del nostro gazebo. Ma quel che è peggio è che gli otto balordi hanno spedito in ospedale una minorenne (8 giorni di prognosi, ndr.) che aveva l'unica 'colpa' di indossare una pettorina della Lega. Il clima di odio e di menzogna per screditare la Lega e Salvini - prosegue Marti - dà questi frutti".

"Troppo spesso, anche sui media nazionali - commenta il segretario regionale della Lega Puglia Luigi D'Eramo - si leggono invettive volte a demonizzare l'immagine del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Troppe volte si sentono accostamenti al fascismo diffamatori, solo perché il nostro leader cerca di difendere gli interessi nazionali e di promuovere politiche migratorie legali. Grazie a queste fandonie - continua - qualche mente debole e intossicata da un'ideologia pericolosa e ipocrita decide di passare all’azione. Un gruppo di violenti della sinistra antagonista, che vigliaccamente feriscono anche una minorenne, non chiuderà la bocca a chi vuole manifestare il proprio pensiero pacificamente. Noi andremo avanti, perché la maggioranza degli italiani è con noi. Non ci spaventeranno i vigliacchi che aggrediscono i nostri militanti che fanno volantinaggio. C’è una certa sinistra antagonista che accusa gli altri di violenza, ma poi la pratica alla prima occasione. Il partito della Lega Salvini Premier esprime solidarietà nei confronti dei propri aderenti aggrediti, che si impegnano democraticamente a promuovere i nostri valori e i nostri ideali".

"A chi ha aggredito i nostri ragazzi - conclude D'Eramo - dico solo di vergognarsi: saranno sicuramente assicurati nelle prossime ore alla giustizia. Per fortuna le forze dell’ordine stanno facendo uno straordinario lavoro, come sempre: i violenti hanno le ore contate".

In serata con un post su Facebook il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega, ha espresso solidarietà nei confronti della giovane. E' stato, scrive, "un attacco vile e vergognoso. Abbraccio la nostra giovane militante ferita e sono vicino ai leghisti di Lecce. Le nostre idee sono più forti della violenza e delle minacce".