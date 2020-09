Padre benedettino contro Salvini col rosario

(Afp)

"Una sconcezza, irrispettosa verso la fede, la Chiesa e la Costituzione: utilizzare quei simboli e la tradizione cristiana per dividere, è veramente sconcertante". Così il padre benedettino Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte e autore dei testi della Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo, commenta al Sir, il servizio informazioni religiose della Cei, il gesto di Matteo Salvini che sabato in piazza Duomo a Milano, sul palco del comizio elettorale della Lega, ha mostrato e baciato un rosario e chiuso l'intervento nominando la Madonna.

"Da un lato, si osserva la disumanizzazione in tanti ambiti; dall’altro, si tende a smaltare di presunta religiosità un vuoto di ideali, di profezia e di senso alto della politica. C’è bisogno di brandire queste cose per occultare un vuoto reale - afferma padre Gianni - E' la sottocultura della paura, che alimenta queste tendenze".