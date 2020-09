La Lazio divide Calenda e Burioni

Roma, 02 Marzo 2019 Carlo Calenda durante l'iniziativa di chiusura della campagna elettorale per le Primarie del Partito Democratico di Giachetti ph. © Luigi Mistrulli (Luigi Mistrulli/Fotogramma, Roma - 2019-03-02) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

La Lazio divide Carlo Calenda e Roberto Burioni. L'ex ministro, conversando con un utente, ha citato Lotito e la squadra biancazzurra per rispondere per i versi a un utente. E il celebre immunologo, lazialissimo, subito è intervenuto per riprenderlo.

"Quindi fatti una domanda su chi è il cazzaro qui. Ps secondo me sei laziale. Mi ricordi un po’ Lotito", ha scritto Calenda rispondendo a un commento che poi è stato cancellato da Twitter e che probabilmente non doveva essere un complimento. Burioni, attivissimo sui social, ha immediatamente ripreso il fondatore di Siamo europei, anche se con un sorriso: "Lasciamo stare la Lazio o passo al nemico :)".

Immediata la replica di Calenda: "Si scherza. Non sono tifoso di calcio. Ma so che laziale per una romanista, e viceversa, è come dire a me che sono sovranista o a Salvini che è un lavoratore".