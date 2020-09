Salvini scopre in diretta dello sbarco e si infuria

(fermo immagine da video La7)

Matteo Salvini era in collegamento con 'Non è l'Arena', quando ha scoperto in diretta tv le disposizioni del procuratore di Agrigento sullo sbarco dei migranti Sea Watch: "Questo procuratore - ha tuonato Salvini - è quello che ha indagato me per sequestro di persona. Io non cambio idea e siccome il ministro sono io, prendo atto della parola di questo procuratore".

Quindi ha incalzato: "Approfondiremo la possibilità di valutare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per chiunque agevoli lo sbarco a terra di immigrati portati in Italia da un'organizzazione irregolare o fuorilegge. Quindi glielo ripeto tranquillamente, pacatamente e serenamente: se questo procuratore vuole fare il ministro dell'Interno si candida alle prossime elezioni e fa il ministro dell'Interno, il mio parere è favorevole".