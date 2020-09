"Stai sempre in tv", e Zingaretti: "Ma quello è mi fratello..."

Scambio di battute in romanesco tra Nicola Zingaretti e un abitante di Casal Bruciato, dove il segretario dem ha oggi riaperto un circolo del Pd. "Aho’ te vedo sempre in televisione", gli dice uno dei presenti durante l'inaugurazione della sede. "Te sbagli - replica Zingaretti - quello è mi fratello...". Il riferimento è al fratello Luca, popolare interprete del commissario Montalbano in tv. Risate e sorrisi nelle strade della periferia nord est della Capitale.