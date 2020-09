Bassetti (Cei): "Non disertare il voto per le Europee"

Il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei (Fotogramma)

di Enzo Bonaiuto

Gli italiani, i cattolici in particolare, vadano a votare domenica alle Europee: è l'appello del cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei, nella prolusione che apre la seconda giornata di lavori dell'assemblea generale della Conferenza Episcopale italiana aperta ieri dall'intervento di Papa Francesco nell'Aula del Sinodo in Vaticano.

"Va valorizzata l’opportunità che ci è offerta dalle elezioni di domenica prossima - avverte Bassetti - Chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto. Siamo consapevoli che questo rimane solo il primo passo, ma è un passo che non ci è dato di disertare", è il suo monito.

Per il presidente della Cei, "è vero che oggi l’Europa è sentita come distante e autoreferenziale, fino al punto da far parlare di una 'decomposizione della famiglia comunitaria', su cui soffiano populismi e sovranismi. Lasciatemi, però, dire forse un po’ provocatoriamente che il problema non è innanzitutto l’Europa, bensì l’Italia, nella nostra fatica a vivere la nazione come comunità politica".

Si chiede il cardinale Bassetti: "Oggi, noi italiani, cosa abbiamo ancora da offrire? Penso alle nostre virtù, prima fra tutte l’accoglienza; penso a una tradizione educativa straordinaria, a uno spirito di umanità che non ha eguali; penso alla densità storica, culturale e religiosa di cui siamo eredi".

Però, "attenzione - avverte, con un riferimento implicito alle polemiche recenti sul rosario ostentato in piazza durante un comizio dal leader della Lega Matteo Salvini, assieme a una sequela di santi e persino all'invocazione della Madonna - Non si vive di ricordi, di richiami a tradizioni e simboli religiosi o di forme di comportamento esteriori! Il nostro è un patrimonio che va rivitalizzato, anche per consentirci di portare più Italia in Europa".