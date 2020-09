Scajola a Salvini: "Campagna elettorale non si fa con rosari e santi''

(Claudio Scajola)

"La campagna elettorale che sta facendo Salvini ha superato il limite. Non si può fare ostentando rosari o citando i santi". Lo sottolinea all'Adnkronos Claudio Scajola, ministro dell'Interno nel secondo governo Berlusconi.

"Continuo a credere- continua Scajola- che il ministro dell'Interno sia fonte di coesione e unità per tutto il Paese. Non dovrebbe essere un capo politico di parte. I toni e i modi di Salvini sono pericolosi per la gestione dell'ordine pubblico in Italia. Credo di avere la stessa visione di tutti gli ex ministri dell'Interno: questo ruolo istituzionale richiede la conoscenza accurata dei dossier". In merito al futuro del centrodestra l'ex ministro parla chiaro:" Non credo sia saggio costruire una coalizione a guida leghista con a capo Salvini. C'è bisogno di costruire un'alternativa con programmi liberali e popolari".