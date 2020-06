Zaia: "M5S prende in giro i veneti"

"Non sono io preso in giro ma tutti i veneti, i lombardi, i cittadini dell'Emilia Romagna e tutti quelli che chiedono l'autonomia. Ma mi chiedo anche che alternativa c'e', mi chiedo se il Movimento Cinque Stelle ha un'alternativa perchè sento sempre dire che il progetto non va bene, ma ancora non si e' capito quale progetto hanno loro in testa. Probabilmente non ce l'hanno proprio". E' il duro j'accuse lanciato stamane dal governatore del Veneto Luca Zaia ai M5s rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Non ti puoi presentare ai cittadini come portavoce di un popolo e poi quando un popolo ti chiede, addirittura con un referendum, l'autonoma fai finta di non aver capito" ha stigmatizzato.