L'appello di Berlusconi, "votate Fi" e cita Ponzio Pilato: "Il popolo scelse Barabba"

(Photo by Miguel MEDINA / AFP)

"Non c’è nulla da fare, il popolo è sempre lo stesso. Vi ricordo che quando chiesero ‘volete Barabba o Gesu’’, risposero ‘Barabba, Barabba...’. Per questo invito gli italiani a votare Fi", non Lega e M5S. Ospite di Matrix, Silvio Berlusconi, arriva a citare Ponzio Pilato e lancia l’ennesimo appello-monito elettorale a non votare i cinque stelle e i leghisti per mandare a casa il governo gialloverde dopo il voto alle europee. "E’ importante il voto di tutti, ma molti votano senza testa o bevendosi il cervello...", avverte Berlusconi.