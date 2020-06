Di Maio: "Abuso d'ufficio non si tocca"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Ho sentito dire che qualcuno vorrebbe abolire il reato di abuso d’ufficio. Io ringrazio tutti i sindaci d'Italia per il lavoro che fanno, ma se qualcuno pensa di poter aiutare qualche Governatore abolendo il reato, allora troverà non un muro, ma un argine da parte del M5s". Lo dichiara il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo ad Avellino, e replicando alle parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Io toglierei l'abuso di ufficio - ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno a Porta a Porta su Rai1 -, ci sono sindaci che non firmano niente per paura di essere indagati". "Io non posso bloccare 8 mila sindaci" conclude Salvini.