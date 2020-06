Mattarella: "Mafia sarà sconfitta"

"Voi ragazzi assumete un compito: imbarcandovi in questa Nave della legalità, compiendo la traversata, sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio: la mafia sarà sconfitta, sarà debellata definitivamente". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della partenza da Civitavecchia della Nave della legalità. "Questo vostro messaggio, questo vostro impegno - ha aggiunto il capo dello Stato - si collega ad alcune parole di Giovanni Falcone: gli uomini passano ma le idee rimangono e continueranno a camminare sulle gambe degli uomini".

"Le idee di Falcone e il suo impegno, le idee di Borsellino e il suo impegno, continuano a camminare, ragazzi, anche sulle vostre gambe. Questo è il significato del vostro viaggio, questo è il messaggio che lanciate" ha detto Mattarella. "Qualche giorno fa - ha ricordato - Giovanni Falcone avrebbe compiuto 80 anni. Il grande contributo che ha recato e che continuava a recare alla lotta contro la mafia è stato colpito 27 anni fa da quella strage spaventosa in cui è stato assassinato insieme alla moglie, Francesca, e a tre servitori dello Stato che lo accompagnavano e che con lui condividevano l'impegno per la giustizia".

"Tre mesi dopo un'altra strage spaventosa e barbara ha assassinato Paolo Borsellino, legato a Falcone non soltanto come collega ma come amico e con piena sintonia e con lui altri cinque servitori dello Stato che lo accompagnavano e anch'essi condividevano con lui l'impegno per la giustizia. Alla loro memoria noi rendiamo omaggio e questo è un altro significato del vostro viaggio, ma sapendo che l'impegno di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino non è scomparso, non si è interrotto, è stato assunto da tante altre persone con senso del dovere e senso di responsabilità. E a queste vi aggiungete voi, con il vostro futuro". "Questo vostro messaggio, ragazzi, sarà una risposta - ha concluso Mattarella - forte, significativa, vincente che potrà sconfiggere la paura, l'omertà, le connivenze, la protervia della mafia. Ragazzi, fate sempre vostro questo messaggio, diffondetelo".