Pontieri M5S al lavoro, Di Nicola e Carelli in campo per Radio Radicale

L'aula di Palazzo Madama

I giornalisti eletti con M5S in campo per una soluzione che consenta a Radio Radicale di proseguire le trasmissioni. In modo diverso, e ciascuno secondo la propria sensibilità, il senatore Primo Di Nicola e il deputato Emilio Carelli provano a indicare, parlando con l'Adnkronos, un percorso accettabile per tutti, allo scopo di garantire il servizio e, conseguentemente, quell'occupazione che anche il vice premier Luigi Di Maio, oggi in un'intervista radiofonica, ha mostrato di aver a cuore. Il tema è 'sensibile', anche in vista degli Stati generali dell'Informazione organizzati dalla presidenza del Consiglio e che sono in programma il 28 maggio.

"Per Radio radicale -afferma Di Nicola, vice presidente della commissione di Vigilanza sulla Rai- sono sicuro che Luigi Di Maio troverà una soluzione. Non si tratta infatti di finanziare una emittente, ma, come ho avuto modo di spiegare anche le scorse settimane, di prorogare una Convenzione per assolvere un servizio pubblico essenziale e che è stato legittimamente assegnato.

L'ex direttore de 'Il Centro' rileva che "visto che la Rai, con il suo canale istituzionale, sarà pronta solo tra alcuni mesi a far fronte al compito quel servizio va comunque coperto per non creare un danno ai cittadini e al loro diritto all'informazione. E Radio radicale è la sola in questo momento che può farlo. E deve poter continuare a farlo almeno per il tempo di cui la Rai necessita per mettere a punto il suo progetto". Diversa l'opzione proposta dall'ex direttore di SkyTg24, Carelli, che suggerisce "una soluzione che diluisca nel tempo l'attuale impegno dello Stato in modo da permettere a Radio Radicale di organizzarsi per trovare le risorse necessarie" e "continuare a svolgere il suo ruolo".