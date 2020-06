Salvini al canile di Bari: "Combattere il randagismo"

Salvini al canile di Bari (foto Adnkronos)

"Mi occupo anche di sicurezza degli animali. C’è un fondo sicurezza del ministero dell’Interno per combattere il randagismo e premiare i canili e i gattili più virtuosi in Italia e ce ne sono molti che fanno benissimo il loro mestiere, qualcuno un po’ meno e quindi faremo controlli premiando i migliori, combattendo il randagismo e abbiamo depositato una proposta di legge che raddoppia le sanzioni per chi abbandona, maltratta o uccide gli animali". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi nel canile sanitario di Bari-Modugno ha presentato la campagna contro il maltrattamento degli animali e le iniziative di contrasto ai canili lager.

"Visto che mi occupo di sicurezza di uomini, donne e bambini, ringrazio le commissioni Bilancio di Camera e Senato che stanotte - ha proseguito - hanno approvato il finanziamento delle telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo per proteggere bimbi, disabili e anziani. Mi occupo di sicurezza di tutti, anche di chi di zampe ne ha 4 e non due - ha evidenziato Salvini - perché anche da questo dipende la civiltà di un Paese. Siamo qua, in un canile di Bari dove in meno di tre anni hanno raccolto 800 animali abbandonati ed è una follia. Quindi, l’invito è ad adottare, ad aprire le case con consapevolezza, con intelligenza, valutando bene che cosa si farà negli anni a seguire. Però, non c’è mai stato un fondo del ministero dell’Interno per premiare chi lavora bene anche con gli animali e sono orgoglioso del fatto che ci sia". Nel canile sanitario di Bari attualmente sono presenti 200 cani.