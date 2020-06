Salvini 'difende' 80 euro Renzi

Matteo Salvini (AFP)

Eliminare il bonus di 80 euro deciso a suo tempo da Renzi? "No. Non è all'ordine del giorno. Siamo al governo non per togliere, ma per dare". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di 'Mattino 5' su Canale 5.

In merito alle Europee, poi, ha aggiunto: "Lunedì al governo non cambia niente, perché si vota per l'Europa. Se ci danno forza cambiamo l'Europa finalmente. In Italia non cambia nulla: anche se la Lega vincerà, come sembra, non chiedo un ministro o una poltrona in più. E spero che i toni si abbassino".