Di Battista: "Pd come Mark Caltagirone, non esiste"

Alessandro Di Battista (AdnKronos)

Che fine ha fatto Mark Caltagirone? "Non lo so, ha fatto la fine di Zingaretti, non esiste. E' come il Pd...". Così scherza ad Adnkronos Live Alessandro Di Battista (VIDEO), esponente M5S ed ex parlamentare che, rispondendo poi a una domanda sul rapporto tra i 5 Stelle e il Partito democratico guidato dal neo segretario dem, aggiunge: "Ma siete sicuri che sia così tanto diverso? Zingaretti va a elemosinare i voti di Cirino Pomicino".

"Zingaretti è un uomo della vecchia politica - prosegue -, con un partito lacerato internamente e con Renzi che gli gioca contro".