Di Battista a Salvini: "Meno Aperol nello Spritz"

Alessandro Di Battista (Adnkronos)

"Diamo un po' troppo spazio a tutto ciò che fa Salvini. Io non lo seguo su Twitter e campo bene senza seguirlo. 'Oddio oggi che si è mangiato Salvini', 'ma quanto Aperol ha messo nello Spritz'... ma che me ne frega a me?". Lo dice ad AdnKronos Live Alessandro Di Battista.

"Fai il ministro, chiacchiera meno, meno Aperol nello Spritz..." ironizza l'ex deputato M5S rivolgendosi al titolare del Viminale. E ancora: "E' un po' staccato dalla realtà. Io gli dico ritorna in te. Un po' più umile, un po' più tranquillo, un po' meno Instagram e più ministero".