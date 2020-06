Libro Salvini, Altaforte: "Ma quale flop, già stampate 10mila copie"

Chiara Giannini al Salone del Libro (Fotogramma)

"Ma quale flop. Settecento libri in meno di una settimana fanno 3.500 libri al mese. Supponendo di tenere il ritmo per soli 3 mesi, sarebbero oltre 10mila copie, a cui vanno comune aggiunti quelli della grande distribuzione, Mondadori in testa, che nella classifica Gfk non viene presa in considerazione". Così il responsabile editoriale di Altaforte, Andrea Antonini, interviene sulle polemiche nate dai dati della classifica Gfk, secondo cui, nella settimana dal 13 al 19 maggio, il libro di Chiara Giannini "Io sono Matteo Salvini" ha venduto circa 700 copie, di cui 580 on line e 120 in libreria.

"Non si capisce come mai a fronte di un tale flop siamo arrivati a stampare 10mila copie solo per esaurire le richieste già arrivate dal mercato - ironizza Antonini parlando all'Adnkronos - con Amazon che ne ha già richieste 3mila (1.600 già pagate e 1.400 prenotate), a cui vanno aggiunte le richieste Mondadori, Ibs, Fastbook e le vendite Altaforte. E' chiaro - aggiunge - che questa interpretazione 'semianalfabeta' dei numeri risponde alla logica di boicottaggio lanciata dalla Feltrinelli, una logica alla quale si sono opposti perfino pezzi di struttura, tanto che il sito di Feltrinelli continua a mandare con regolarità quotidiana ordini ad Altaforte e molti degli affiliati hanno richiesto, presumibilmente di nascosto, lo stesso libro di Salvini".