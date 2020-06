"Io credo che stiamo dimostrando di aver accolto l'appello che veniva dal popolo immenso del centrosinistra. Basta con i litigi. Ora unità. Combattiamo con i veri avversari che stanno distruggendo questo Paese. Questo è un patrimonio di tutti, io ci ho messo l'anima però c'è il contributo di tutti". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Catania. "Chiedo agli italiani ed alle italiane - ha aggiunto - di premiare questo sforzo unitario e a tutti gli elettori del centro sinistra dico : questa volta non si scherza. Uscite di casa, andate a votare. Non si può non votare".

"Noi rioffriremo all'Italia un progetto per tornare a crescere, per avere benessere, per lottare contro le ingiustizie. Io ho capito e ho visto che lo scorso quattro marzo Lega e Cinque Stelle sono stati bravi a rappresentare i problemi, sono stati bravissimi a cavalcare le paure, ma non sono in grado di risolvere i problemi che hanno raccontato", ha detto ancora Zingaretti. "E infatti - ha aggiunto - l'Italia purtroppo peggiora, peggiorano gli indici sul lavoro, peggiora la produzione industriale e in particolare peggiora nel Mezzogiorno. E' una vergogna che in 11 mesi questo Governo non ha messo in campo un'idea, un progetto per il Mezzogiorno". "Questo è il simbolo - ha infine evidenziato Zingaretti - di un'idea di governo che danneggia il Sud e giudico una vergogna che personaggi come Salvini e Di Maio vengano qui, facciano i comizi, i selfie, prendono i voti e poi scappano. Con i tweet non si governa".