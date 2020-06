(AdnKronos)

Un murale che ha come protagonista Matteo Salvini è comparso in via dei Polacchi, nella zona di piazza Venezia, a Roma.



L'opera, dipinta con tecnica mista su muro da TvBoy, si intitola 'La dittatura del selfie' e rappresenta il ministro dell'Interno affacciato al balcone con il gatto Tobia mentre si scatta un selfie con il telefono.