Mimmo Lucano torna a Riace

(Fotogramma)

Il sindaco sospeso di Riace Mimmo Lucano potrà tornare oggi nella sua cittadina per tre ore. Lo ha deciso il Tribunale di Locri. Lucano, destinatario di un divieto di dimora e che si è candidato a consigliere comunale, potrà prendere parte quindi al comizio elettorale a sostegno della sua candidatura. Lucano è stato anche autorizzato a esercitare il diritto di voto: domenica potrà quindi tornare a Riace per il tempo necessario ad andare alle urne. ''Sì certo la cosa mi fa piacere - ha detto Lucano all'Adnkronos - ma preferisco non fare commenti".