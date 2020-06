Elezioni, tutte le info a portata di clic

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Dal sito 'Eligendo' alla 'App Eligendo Mobile' tutte le informazioni dal Viminale sul voto di domani, 26 maggio, sono alla portata dei cittadini che potranno documentarsi sulla consultazione per le europee, le elezioni regionali in Piemonte, le amministrative e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 (Trento) e 06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Attraverso il sito www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it dedicati alla tornata di domenica è possibile scaricare un dossier sulle Europee, di oltre 250 pagine, con una panoramica completa del voto: dalla storia ai cenni di natura normativa, dal sistema elettorale alle modalità di voto. A disposizione degli utenti anche le informazioni sulle liste dei candidati, il corpo elettorale, le Faq con le risposte e i chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori. Oltre ai dati sull'affluenza, al momento dello scrutinio si potrà seguire l'andamento del voto nelle diverse circoscrizioni e per i partiti.

Alle 14 di lunedì avrà inizio lo scrutinio delle regionali in Piemonte e delle elezioni comunali. Online e sul canale mobile si potranno seguire dunque l'affluenza e l'andamento del voto in Piemonte, sia per il presidente che per le singole liste. In tempo reale saranno aggiornati anche i dati che affluiscono riguardo alle elezioni amministrative. La 'App' cambierà via via per fornire le informazioni più pertinenti ai vari momenti legati alla consultazione elettorale.