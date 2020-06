Sergio Mattarella (immagine d'archivio, Fotogramma)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato, poco dopo le 9:10, all’Istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi di Palermo. La scuola si trova nei pressi della sua abitazione nel quartiere Libertà. Ai giornalisti e ai fotografi presenti ha solo fatto un cenno di saluto senza fermarsi. Subito dopo Mattarella ha fatto ritorno a casa. E oggi stesso tornerà a Roma per seguire dal Quirinale, come apprende l’AdnKronos, lo spoglio per le elezioni europee.