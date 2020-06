Va a votare e muore al seggio

(Afp)

Muore al seggio subito dopo aver votato. E' accaduto alle 17.50, nel padovano, a Carmignano di Brenta. L'uomo, un operaio 55enne, si trovava nella sezione 1 del seggio di via Marconi, quando, mentre consegnava la scheda elettorale e ritirava i propri documenti, è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo. L'operaio è stato subito soccorso da uno dei carabinieri in servizio di vigilanza fissa al plesso, dal presidente della sezione e da altre 2 persone, che hanno tentato di rianimarlo.

Sul posto sono poi giunti poco dopo i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso dell'ospedale di Padova che hanno tentato ulteriori manovre di soccorso, ma per l'uomno non c'è stato nulla da fare: è morto alle 18.20 per arresto cardiocircolatorio. Le operazioni di voto nella sezione, trasferita in un aula limitrofa, sono rimaste interrotte per circa un'ora.