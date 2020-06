De Mita rivince nella sua Nusco

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Misurarsi alla mia età è stata una sfida più che altro con me stesso". Ciriaco De Mita, 91 anni, così commenta la sua rielezione a sindaco di Nusco, in provincia di Avellino, dove ha battuto Francesco Biancaniello. "Ho provato a ricomporre, durante questa campagna elettorale, ma lo scontro è avvenuto su parole inutili e presunzioni - prosegue De Mita - Loro erano partiti annunciando la vittoria e la mia ritirata, poi confrontandomi con le persone ho capito che avrei trovato altro".

Le ultime ore prima dello spoglio dichiara di averle vissute con tranquillità, ma anche con "qualche preoccupazione". Ora la sfida, oltre quella che riguarda la gestione del Comune di Nusco, è il rilancio di tutta l’Alta Irpinia, ma si scontra con un altro problema: "Ogni sindaco ritiene di essere il punto di avvio di questa costruzione e si fa fatica a convincerli che ognuno di loro è il sindaco di un pezzo di comunità composta da altri Comuni. Invece ognuno parla del suo mentre andrebbero messi tutti insieme".

Un problema, questo, che De Mita riscontra un po’ in tutta la provincia: "Rispetto a qualche decennio fa, dove c’erano virtù in più, è aumentata la presunzione nella gestione, ognuno pensa ai problemi del proprio Comune ignorando che si risolvono solo tutti insieme. Poi c’è un problema di accentramento delle risorse. Tutte le istituzioni sorte per tener conto del territorio in realtà lo ignorano. E soprattutto in questa zona l’ignoranza è pericolosa".

Non manca un passaggio sul comune capoluogo dove De Mita si è tenuto fuori dalla contesa non appoggiando alcun candidato sindaco: "Avellino è fuori dal dibattito politico, non c’è una discussione su una comunità che andrebbe ricostruita e rifatta. C’è una competizione ad offrire servizi, ma spesso l’offerta di questi servizi coincide con quelli che la propongono".