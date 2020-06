Gianmarco Negri (foto da Facebook)

"A Tromello in provincia di Pavia è stato eletto il primo sindaco transgender in Italia, l'avvocato Gianmarco Negri, fondatore della lista civica 'CambiaMenti per Tromello'". Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center. "A lui vanno i nostri auguri e speriamo che ci siano anche molti altri eletti ed elette lesbiche, gay e trans", per "un'Italia più inclusiva e libera".

"Proprio in questi giorni abbiamo lanciato la campagna #VOTOTRANS rivolto alle persone trans che sono discriminate dagli elenchi 'Uomo' e 'Donna', che spesso costringono le persone trans a fare la fila da uomo quando hanno già sembianze femminili o viceversa, comportando che molte persone trans scelgono di privarsi del diritto di voto".