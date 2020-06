(AdnKronos)

"L’analisi del voto l’abbiamo fatta. E' indubbio che quello che noi stiamo costruendo è estremamente profondo. Questo significa che i risultati che contiamo di portare si sviluppano in un arco di 5 anni. E' un lavoro profondo, non di facciata, credo che i cittadini si aspettino dei risultati, noi iniziamo adesso a ripagarli. Sono certa che piano piano sarà sempre più evidente il frutto del lavoro che stiamo facendo. Per risolvere problemi radicali bisogna scavare nel profondo, lo stiamo facendo". Dopo la batosta elettorale, la sindaca di Roma Virginia Raggi riparte da Tor Bella Monaca, là dove la Lega di Matteo Salvini ha sfiorato il 37%.

Nuova rete di bus notturni - Prima un incontro con i bambini di alcune scuole elementari, poi nel Teatro di Tor Bella Monaca per presentare una nuova rete di bus notturni per collegare maggiormente la periferia al centro (VIDEO). ''Vogliamo privilegiare il trasporto pubblico, disincentivando quello privato - ha detto Raggi - Roma si dota di una rete capillare di linee notturne, dal centro alle periferie. Un servizio per venire incontro alle esigenze di chi vive la nostra città anche di notte, per lavoro o svago''.

Dal 10 giugno saranno istituite tre nuove linee notturne (N543, N74 e N075) mentre saranno potenziate altre 13 con orario dalle 23.30 fino alle 5 del mattino mentre dal 3 giugno saranno potenziate 15 linee diurne con estensione dell'orario fino alle 2.

Meleo: ''In estate chiusura a fasi Metro A per lavori manutenzione'' - ''E' stato un lavoro lungo e di squadra - ha rivendicato l'assessore alla Mobilità Linda Meleo - che ci ha permesso di avere 46 linee che possono servire l'intera città. Un servizio capillare notturno che non esiste in nessuna città in Italia''. "Il calendario che Atac ci ha presentato è ancora da convalidare. Ad agosto linea A sarà chiusa per fasi, sono lavori molto importanti di manutenzione, che era stata dimenticata per decenni, verranno sostituiti i deviatoi che potrebbero creare problematiche. E' un intervento molto importante". Lo ha detto l'assessore capitolina alla Mobilità Linda Meleo nel corso di una conferenza stampa a Tor Bella Monaca, in merito ai lavori di manutenzione della Metro A in agosto. In merito anche il presidente vicario dell'Assemblea Capitolina Enrico Stefàno ha precisato che la linea A chiuderà nei fine settimana di luglio mentre ad agosto ci saranno delle chiusure bi-settimanali.

Stefàno: ''Prossimo anno ipotesi apertura nei fine settimana fino alle 2 di notte per Metro '' ''In V elementare feci la recita in questo teatro di Tor Bella Monaca ed ora mi ritrovo qui a parlare di altro'', ha ricordato l'ex presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno. ''E' una riforma molto importante, un lavoro capillare che ha coinvolto i territori e che dà un segnale diverso alle periferie'', ha sottolineato presentando il piano dei bus notturni. Poi ha annunciato che dal prossimo anno nei fine settimana le metro potranno chiudere alle 2 di mattina. ''E' una ipotesi già abbozzata con Atac che presenteremo il prossimo anno. Non avrebbe avuto senso presentarla quest'anno, visto anche le previste chiusure di questa estate per la manutenzione della Metro''.