Grillo: "Nessun conflitto di interesse su Scaffidi"

(Fotogramma/Ipa)

"So quanto ho combattuto per fare questo decreto per una regione che ho preso a cuore a causa delle gravi difficoltà che ha. Ho fatto questo decreto consapevolmente, per rispettare la missione che mi sono presa come ministro e che voi, come Parlamento, avete nell'approvarlo. Non ho alcun attaccamento per alcun curriculum, purché i candidati abbiano la professionalità necessaria. Non ho alcun motivo di difendere Scaffidi o Pinco Pallo ma ci tengo a dire che non vi è alcun conflitto di interessi". Lo ha dichiarato in aula alla Camera la ministra della Salute Giulia Grillo, riferendosi alla presunta candidatura di Gianluigi Scaffidi come uno dei commissari per il rientro del debito sanitario della regione Calabria che, secondo quanto affermato in aula dalla deputata Pd Vincenza Bruno Bossio, risulta essere un collaboratore della relatrice del dl sulla sanità calabrese, la deputata M5S Dalila Nesci. Ma Nesci in una nota ha chiarito che "non è un mio collaboratore ma un professionista impegnato da anni per le azioni di denunce relative alla sanità calabrese. Si tratta quindi di una bagarre fondata sul nulla che danneggia i cittadini calabresi”.

"Non è una norma ad personam - ha detto la ministra Grillo in aula - come sapete molte regioni si sono trovate costrette ad assumere medici in pensione, perché non sempre ci sono le professionalità adatte tra i medici. Ci siamo voluti dare una chanche in più per avere dei medici che possano andare in Calabria". "Se ritenete che io, in questo momento, debba darvi una risposta su qualcosa che non è ancora avvenuto ma dovrà avvenire e se non ritenete sufficiente la mia assicurazione che verrò in aula a informarvi sulle nomine, posso garantire che, se questo elemento diventa dirimente per proseguire correttamente, noi rinunceremo a qualunque ipotesi, di fare questa nomina in questo momento".