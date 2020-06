Tinagli, con Calenda alla conquista di voti senza tabù, anche da delusi Lega

Irene Tinagli

(di Giuseppe Greco)

"Non possiamo andare sui balconi a festeggiare, questo lo lasciamo fare ad altri. Ma il risultato della lista unitaria Pd-Siamo europei è un punto di partenza. Il lavoro da fare resta molto, ma si è fermata la discesa e ora si comincia a risalire". Non avrà emulato il M5s ma Irene Tinagli un brindisi se l'è guadagnato: come candidata di Siamo europei alle europee ha raccolto la sfida della lista aperta di Nicola Zingaretti ed è stata eletta con oltre 105mila preferenze.

"Questo risultato non me l'aspettavo -dice all'Adnkronos-, ma sono andata su temi concreti, ho incontrato tante persone desiderose di parlare di contenuti, superare sigle e sfumature. E poi ho rischiato con le preferenze, senza chiedere niente, e il coraggio paga". Carlo Calenda, recordman di preferenze a queste europee, ha annunciato per lei un "ruolo formale" in Siamo europei: "Stiamo ragionando su come dare forma al consenso che si è creato intorno a noi -spiega-. Tantissime persone ci hanno chiesto di fare comitati spontanei, stiamo ragionando su come non disperdere questo entusiasmo".

Un ragionamento che, però, non dovrebbe portare alla nascita di un vero e proprio partito: "Di fare un partito non abbiamo mai parlato con Carlo, la parola 'strutturare' fa pensare a cose vecchie. L'idea è quella di dare continuità a questo impegno in forme diverse da quelle tradizionali". Un "impegno" non orientato in rotta di collisione con Zingaretti: "Se il Pd riesce a dare seguito a questa apertura delle europee, accogliendo e valorizzando persone con storie e sensibilità diverse, non vedo la necessità di fare altre cose. Zingaretti mi pare abbia dato un segnale chiaro alle europee in questo senso, anche se sappiamo che il Pd è una comunità grande che non si esaurisce solo nel volto del segretario".

Al di là della forma, comunque, la direzione che dovrà prendere Siamo europei per Tinagli è già chiara: "Le nostre candidature sono riuscite perché hanno saputo aggregare persone che normalmente non si avvicinano alla politica, meno ideologizzate, non proprio convinte di votare Pd", spiega la neo eurodeputata che mira a puntare le bandiere di SE ben oltre il generico confine di quel fronte 'moderato' oggetto di una discussione interna al Pd dal giorno dopo le europee.

"I nostro elettori potenziali -spiega Tinagli- sono al centro, nell'ala cattolica più progressista, molti sono in Forza Italia ma io ho incontrato tanti elettori che mi hanno votata e mi hanno detto di aver votato Lega alle politiche. Sono persone deluse dal governo ma dalla stessa idea di Europa della Lega. Io credo non ci debbano essere tabù e il fatto che questo governo sia un tale disastro apre un grande fronte".

L'eurodeputata sottolinea ancora: "Come dice anche Calenda, io non ho nulla in come con le leadership di Salvini e Di Maio, disprezzo il loro lavoro politico e sull'economia ma i loro elettori sono una cosa diversa, sono persone che in buona fede si sono fidate e che oggi sono disorientate. Senza abbandonare i nostri ideali e le nostre idee, possiamo conquistare questo elettorato deluso". In procinto di prendere servizio all'Europarlamento ("dobbiamo combattere per evitare l'esclusione dell'Italia dalla seria A dell'Europa, rischio che corre con questo governo"), Tinagli anticipa che farà parte del gruppo S&D: "La coalizione sarà molto più ampia, si lavorerà insieme ad altri, a partire dall'Alde, e noi saremo il secondo gruppo dopo gli spagnoli".