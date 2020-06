"Una revisione gli farà bene", parla il parroco di Di Maio

(Fotogramma)

"Una revisione farà bene a Luigi, deve recuperare gli ideali che lo hanno spinto a scendere in politica. La politica non è un affare privato. Se ci crede, vada avanti, ma recuperando il lavoro di squadra". Nel giorno in cui il M5S 'processa' il vicepremier Luigi Di Maio, arrivano anche i consigli dell'amico parroco di Pomigliano, don Peppino Gambardella, suo padre spirituale. "E' diventato un po' difficile ora parlare con Luigi ma vorrei dirgli che una revisione non gli farà male - osserva all'Adnkronos don Gambardella -. Penso che abbia messo in conto che sarebbero arrivati tempi duri e difficili. Vorrei invitarlo a non abbattersi, a sapere reagire, ma una revisione la dovrà fare, richiamando quegli ideali che lo hanno spinto a scendere in politica e a lavorare per il movimento. Deve tornare a un lavoro di squadra".

Alla luce dell'esito delle europee c'è chi accusa Di Maio di avere assunto troppi incarichi e di essere stato un uomo solo al comando. "Da uomo di Chiesa - osserva il padre spirituale - lo incoraggerei a creare una maggiore sinergia col movimento, a lavorare più di squadra, perché il movimento è fondato sulla condivisione e sul rapporto con i territori e certamente, in qualche momento, l'identità del movimento, nel confronto con la Lega, si è perduto. Sarà il caso di ritrovare le modalità per mantenere gli impegni di servizio".

Quanto a eventuali dimissioni da parte del vicepremier, il sacerdote rileva: "Questo è un discorso interno al movimento. A lui come amico vorrei dire di non abbattersi, di mettere nel conto che la revisione potrà fargli del male ma la politica è un servizio, non è un affare privato e personale e lui deve continuare nella strada di servizio per il Paese. I compiti si portano avanti, se Luigi ci crede deve andare avanti a condizione di tornare al lavoro di squadra".