Conte: "Lunedì punto della situazione"

"Lunedì sarà la prima buona occasione, ci parleremo, per fare il punto della situazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del centenario Oil, specificando: "Ci sono ancore le scorie di una campagna elettorale super eccitata". Per quanto riguarfa "gli emendamenti, sia al Dl sblocca cantieri che al Dl crescita, se sono governativi vanno discussi nella sede del governo che è palazzo Chigi" ha detto ancora.

Per il presidente del Consiglio, si è "disarmati rispetto alla vera emergenza del nostro tempo, che in Italia e in diversi altri Paesi dell’Eurozona è la disoccupazione. Questa è la sfida che dovrà fronteggiare la prossima Commissione europea, in quella che necessariamente dovrà essere una nuova stagione riformatrice".

Ad ogni modo, ha detto Conte, "l'economia non arranca, rimane certificato che siamo fuori dalla recessione, rimangono plausibili le nostre previsioni per il 2019 con la ripresa economica nel secondo semestre".