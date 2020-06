Papa: "Politica non semini mai odio e paura"

(Foto Afp)

"Dobbiamo aiutare i politici a essere onesti, a non fare campagna con bandiere disoneste – la calunnia, la diffamazione, gli scandali … E tante volte, seminare odio e paura: questo è terribile. Una politica, un politico mai, mai deve seminare odio e paura. Soltanto speranza. Giusta, esigente: ma speranza. Perché deve condurre il Paese, e non dargli paura". Così, come riferisce Vatican News, papa Francesco ai cronisti sul volo verso Roma a conclusione del suo viaggio in Romania.

"Io non ho ricevuto nessuno del governo, eccetto il premier Conte - ha detto ancora Bergoglio - che ha fatto richiesta come da protocollo. È stata una bella udienza, di un'ora. È un uomo intelligente, professore, sa ciò di cui parla. Dai vicepremier e da altri ministri non ho ricevuto richieste di udienza". "In questo mi confesso ignorante: io non capisco la politica italiana. E' vero, devo studiarla: non la capisco. Dire un'opinione su atteggiamenti di una campagna elettorale di uno dei partiti senza informazione, così, sarebbe molto imprudente da parte mia - ha aggiunto - Io prego per tutti, perché l'Italia vada avanti, perché gli italiani si uniscano e siano leali. Anche io sono italiano perché sono figlio di emigranti italiani: nel sangue sono italiano".

"Io non ho mai chiesto un incontro perché il Papa ha tanti impegni, ne sarei onorato e felice, ho solo da imparare. Non mi è stato negato un incontro perché non l'ho mai richiesto. Lo farò sicuramente e lo farò senza dirlo pubblicamente. Se il Papa ritenesse di concedermi 5 minuti del suo tempo, per me sarebbe un onore", ha detto Matteo Salvini intervenendo a 'Non è l'Arena' su La7.