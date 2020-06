Salvini 'ostaggio' della folla

(AdnKronos)

di Enzo Bonaiuto

Per circa un’ora 'ostaggio' volontario della folla che, appena conclusa la parata militare ai Fori Imperiali per la celebrazione della Festa della Repubblica, subito accerchia il leader leghista Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno e soprattutto vincitore delle ultime elezioni, quelle per il Parlamento Europeo.

Contrariamente agli esempi passati, primo dei quali la passeggiata dell’allora capo del governo Silvio Berlusconi, che dopo la parata 'sfilò' a piedi fra acclamazioni (e qualche contestazione più isolata) dalla tribuna d’onore ai Fori Imperiali fino alla sua residenza romana di palazzo Grazioli, Salvini sceglie di restare fermo, prima al centro della strada voluta da Mussolini che unisce il Colosseo a Palazzo Venezia, poi nella prima fila di una tribuna sul lato opposto a quella riservata ai rappresentanti delle istituzioni.



"Mat-te-o, Mat-te-o", ritma la folla dei fans. E poi "Matteo girati!" per un selfie o una foto con ripresa frontale del leader. "Viva Salvini!" grida qualcuno, "Daje Matté" è l’urlo di un elettore romano: entrambi richiamano un applauso corale. C’è anche una ragazza con accento pugliese che a voce alta dice "Matteo, anche noi terroni siamo qua, finalmente tutti insieme con te, tutti uniti!". Ancora grida e applausi, incuranti persino della voce ufficiale che al megafono fa una richiesta singolare: "Si pregano i fan di consentire il passaggio degli automezzi grigi". Ma la folla colorata non ne vuol sapere. E dopo un’ora, è ancora lì, sempre a urlare: "Matteo!".