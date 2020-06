Renzi attacca Conte

(Fotogramma)

"Quando un premier parla alla Nazione dice qualcosa di importante. La conferenza di Conte segna una figuraccia per le Istituzioni: mai si era palesata così evidente la figura di un premier che non decide, non conta e non governa". Lo scrive su twitter Matteo Renzi, commentando il discorso del presidente del Consiglio durante la conferenza stampa convocata oggi a Palazzo Chigi.