L'adesione al gruppo Enf nel Parlamento Europeo, in cui sta la Lega, per i Cinque Stelle "non è un'opzione, perché siamo ontologicamente diversi rispetto alla Lega". Lo dice il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, presentando a Bruxelles la nuova delegazione degli europarlamentari pentastellati.