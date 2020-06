Toti lancia la costituente 'L'Italia in crescita!'

Nuovo simbolo 'Costituente' Toti del 6 luglio

C'è la scritta 'L'Italia in crescita!' in primo piano. Lo sfondo è azzurro e spicca una freccia tricolore che va verso l'alto. Questa la 'veste grafica' della locandina-invito che Giovanni Toti ha inviato per il lancio della 'costituente del 6 luglio. L'appuntamento è alle 14.30, al teatro Brancaccio, storico palcoscenico romano. Il governatore ligure presenta 'simobolo' e 'contenuti' dell'iniziativa sui social e scrive sulla sua pagina Facebook: ''Per chi non si rassegna al declino di un’area politica e del Paese. Per chi sogna merito, competenza, impegno, democrazia. Per chi vuole una Italia in crescita. Per costruire un Paese nuovo abbiamo bisogno anche di te! Ci date una mano? Vi aspetto a Roma".